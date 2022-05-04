Общество

Представители ЛДПР поздравили жителей Псковской области с Днем Победы

Представители ЛДПР в Псковской области поздравили с Днем Победы земляков и проживающих в регионе ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, члены ЛДПР возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. Минутой молчания они почтили память земляков и всех людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал на площади Победы был торжественно открыт 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Автор проекта - Всеволод Смирнов, архитектор - Петр Бутенко. Работы по сооружению мемориала велись с апреля 1974 года. Каждое псковское предприятие тогда выделяло для этого по 100 -150 человек.

В специальном саркофаге мемориала покоится прах неизвестного солдата, который прикрывал отходивших товарищей 9 июля 1941 года близ деревни Батьковичи. Герой пал смертью храбрых и был похоронен там же. В 1974 году прах его со всеми воинскими почестями перенесли в Псков.





Немногим позже представители ЛДПР поздравили земляков, имеющих статус «Дети войны», которые проживают в деревне Кирово Псковского района.



«Начало этой традиции положили депутаты районного Собрания Валерий Колтаков и Собрания депутатов Краснопрудской волости от ЛДПР Игорь Поляков. Впервые они поздравили детей войны в 2016 году. Проблема в том, что материальную помощь, как правило, оказывают ветеранам войны, малолетним узникам, а люди, пережившие все ужасы фашистской оккупации, оказываются забытыми, особенно в сельской местности. У них небольшие пенсии, наравне со всеми они платят за коммунальные услуги. Поэтому мы ежегодно объезжаем земляков-детей войны и от ЛДПР поздравляем их с Днем Победы. В нашем списке - всю жизнь отработавшая учительницей Елена Ивановна Смирнова, библиотекарем - Вера Владимировна Григорьева и другие. Приезжаем с продуктами для праздничного чаепития и партийной атрибутикой. Все радуются, что про них помнят, их поздравляют в этот день», - рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Возложение цветов к мемориалам от ЛДПР прошло также во многих районных центрах области: Печорах, Гдове, Себеже и других.