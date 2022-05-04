Общество

Порядка 116 тысяч человек в Псковской области приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы

В День Победы порядка 116 тыс человек в Псковской области приняли участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из них 80 тыс в Пскове, 13,6 тыс — в Великих Луках.

За праздничными фейерверкам, которые прошли в 10 населенных пунктах, наблюдали более 46 тыс граждан.

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По данным УМВД по Псковской области, в результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в праздничный день 9 мая в 74 населенных пунктах Псковской области состоялось 177 массовых мероприятий, в том числе 6 торжественных шествий войск Псковского гарнизона в Пскове, Великих Луках, Острове, Себеже, Стругах Красных и Гдове. В общей сложности ко Дню Победы в городах и районах области было приурочено более 500 мероприятий.

Акция «Бессмертный полк» объединила 35 тыс участников.