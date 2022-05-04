Общество

ГИБДД предостерегает псковичей от самоуверенности на дорогах и пренебрежения к окружающим

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать нормы дорожного движения.

«В дни майских праздников осложняется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах, - говорится в сообщении ведомства. - С наступлением тепла открывается долгожданный дачный сезон. Многие выезжают за пределы городов, что часто приводит к заторовым ситуациям на выездах из населенных пунктов. А выехав за городскую черту, водители нередко пытаются «восполнить» упущенное время за счет увеличения скорости. Однако, желание «успеть как можно быстрее» может привести к необратимым последствиям на дороге.

Уважаемые водители, помните, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения – не допустимо! Важно также строго соблюдать скоростной режим, а перед началом обгона нужно обязательно убедиться в том, что на этом участке дороги такой маневр разрешен и будет безопасен.

Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть улицы, только полностью убедившись в безопасности перехода. Не забывайте о собственной безопасности!

Уважаемые родители, напомните своим детям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, о том, что при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу следует быть предельно внимательными и осторожными. Не разрешайте детям пользоваться мобильными телефонами и наушниками при переходе проезжей части! Если вы планируете поездку с ребёнком, то в обязательном порядке обеспечьте его безопасность в транспорте, используя детское удерживающие устройство.

Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание граждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!»