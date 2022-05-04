Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19

Еще один житель региона умер от коронавирусной инфекции, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на официальные источники. Кроме того, за минувшие сутки подтвердилось 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтверждено 109 924 случаев.
Выздоровели 38 жителей региона, всего – 107 635.
Статистика распространения заболевания по муниципалитетам Псковской области:
Псков – 34700/16
Великие Луки – 16827/1
Бежаницкий район – 1464/5
Великолукский район – 2645/0
Гдовский район – 1970/0
Дедовичский район – 2839/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1000/0
Куньинский район – 978/0
Локнянский район – 1059/0
Невельский район – 4998/0
Новоржевский район – 1158/0
Новосокольнический район – 3132/0
Опочецкий район – 3372/3
Островский район – 5244/0
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2500/1
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3904/0
Псковский район – 8787/3
Пустошкинский район – 1356/1
Пушкиногорский район – 1466/0
Пыталовский район – 1458/0
Себежский район – 2773/1
Стругокрасненский район – 1854/3
Усвятский район – 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.