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Общество

Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19

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Еще один житель региона умер от коронавирусной инфекции, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на официальные источники. Кроме того, за минувшие сутки подтвердилось 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии подтверждено 109 924 случаев. Выздоровели 38 жителей региона, всего – 107 635. Статистика распространения заболевания по муниципалитетам Псковской области: Псков – 34700/16 Великие Луки – 16827/1 Бежаницкий район – 1464/5 Великолукский район – 2645/0 Гдовский район – 1970/0 Дедовичский район – 2839/0 Дновский район – 882/0 Красногородский район – 1000/0 Куньинский район – 978/0 Локнянский район – 1059/0 Невельский район – 4998/0 Новоржевский район – 1158/0 Новосокольнический район – 3132/0 Опочецкий район – 3372/3 Островский район – 5244/0 Палкинский район – 1072/0 Печорский район – 2500/1 Плюсский район – 1722/0 Порховский район – 3904/0 Псковский район – 8787/3 Пустошкинский район – 1356/1 Пушкиногорский район – 1466/0 Пыталовский район – 1458/0 Себежский район – 2773/1 Стругокрасненский район – 1854/3 Усвятский район – 718/0 Иногородние (с 30.12.2020) – 46.