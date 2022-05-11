Общество

Способы обратиться к судебным приставам назвали псковичам

Жители Псковской области могут обратиться в региональное управление Федеральной службы судебных приставов и его подразделения при помощи сервиса «Интернет-приемная», а также посредством официального сайта или в письменной форме. Об этом жителям региона напомнили в пресс-службе областного ведомства.

Как отметили в управлении, на официальном сайте в разделе информационные системы работает «Банк данных исполнительных производств». «Он позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах, а также сформировать квитанцию для оплаты. Для работы с "Банком данных исполнительных производств" нужно выбрать в разделе поиск подраздел – поиск по физическим лицам или поиск по юридическим лицам», – говорится в сообщении.

Стороны исполнительного производства могут получать информацию и через портал «Госуслуги». В системе можно познакомиться со всеми документами, направить приставу заявление и получать юридические объяснения, ответы, копии документов.