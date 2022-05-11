Общество

Дуб Псково-Печерского монастыря участвует в конкурсе «Российское дерево года-2022»

Дуб Псково-Печерского монастыря участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Дуб на Святой горке Псково-Печерского монастыря. Фото: Псковская епархия

«600 лет исполняется в 2022 году монастырскому дубу на Святой горке Псково-Печерского монастыря. По бережно хранимому на Псковской земле преданию, еще задолго до основания обители на Святой горке под тремя дубами крестьяне замечали молящихся монахов. От двух тех деревьев не осталось и следа, а вот третьему было уготовано стать свидетелем истории древней обители с начала XV века. Теперь благодаря возможностям современной науки стало понятно, что уникальный возраст дерева — не благочестивая выдумка, а факт, подтвержденный профессиональными исследователями», - рассказали в епархии.

По данным национального реестра старовозрастных деревьев России, на сегодняшний день дуб на Святой горке — самый старый среди профессионально обследованных английских дубов в России.

Поддержать дуб Псково-Печерского монастыря в рамках голосования можно на сайте.