Общество

Более половины жителей Северо-Запада недовольны размером отпускных

68% жителей Северо-Западного федерального округа недовольны размером отпускных выплат, которые они получают на текущей работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

По результатам проведенного опроса, у 57% жителей Северо-Запада рано или поздно возникали проблемы с оформлением и планированием отпуска. Среди основных трудностей: невозможность уйти в отпуск одновременно с другим коллегой (28% опрошенных), не на кого оставить работу на время отпуска (21%), а также последствия пандемии и геополитических событий (закрытие границ, отмена туров и т. п.) – это затруднило отдых 15% жителям из СЗФО. Еще 9% столкнулись с тем, что руководители не пускали их в отпуск без веской причины, а 4% просто забыли внести в график отпусков.

«Размером отпускных выплат остались довольны 32% жителей. «Больше других отмечали малый размер отпускных представители сферы административного персонала (секретари, офис-менеджеры и т. п.) – 78% опрошенных из этой профсферы. Близко к ним по недовольству – рекрутеры и кадровые работники: 75% пожаловались на маленькие деньги на отпуск от работодателя. Также ощущают недостаток денег в отпуске работники сферы продаж (70%) и бухгалтеры (69%). Больше всего довольных своими отпускными среди ИТ-специалистов, строителей и производственников», – говорится в сообщении.

Те, кто ушел отдыхать, уже распланировали свой отдых. Среди них каждый третий опрошенный в СЗФО (34%) собирается заняться огородом или посадками на дачном участке. Это немного больше, чем в 2021 (+4%). Растет число жителей, которые планируют в отпуске уделить большее внимание огороду. Так, 21% опрошенных хотят посадить больше овощей и фруктов этим летом, еще 13% будут придерживаться традиционного графика и объемов посадок. А вот остальные сообщили, что у них нет огорода.