Общество

Парки города Пскова начинают обрабатывать от клещей

Парки города Пскова начинают обрабатывать от клещей. Об этом в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«Мы начинаем обработку парков от клещей, учитывая, что в последнее время участились случаи укусов клещей, этому вопросу мы уделяем особое внимание», - отметил сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что, по сравнению со среднемноголетними недельными данными, с начала сезона количество обращений по поводу присасывания клещей в Псковской области снизилось на 75,2% (242 человека), в том числе детей - на 47,3% (93 человека). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество обратившихся снизилось на 6,9%, из них количество обратившихся детей увеличилось на 80%.