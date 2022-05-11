Общество

Вакансии с ежедневными выплатами зарплаты предлагают псковичам

Сегодня в Псковской области открыто более 100 новых вакансий с ежедневными выплатами заработной платы, а всего в России доступно более 4 000 подобных предложений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Чаще всего это работа в сфере транспорта и доставки (водители, курьеры), в бьюти-сфере (мастера маникюра, шугаринга, парикмахеры), в продажах (кассиры, продавцы), а также предложения для рабочего персонала (мастера по ремонту, монтажники, разнорабочие). В четверти вакансий с ежедневной оплатой труда требуется стаж от года и более, в остальных случаях опыт работы не обязателен.

«Отмечу, что многие из вакансий с ежедневной выплатой заработной платы остаются открытыми на протяжении длительного времени, так как компания ведет постоянный наем специалистов – например, это могут быть такие массовые вакансии как курьер, водитель, промоутер, продавец, официант. Чаще всего работодатели ищут специалистов на полную занятость – это две трети вакансий. Еще треть предложений подходит для подработки или временного трудоустройства в рамках конкретного проекта», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Топ вакансий в Псковской области с ежедневной зарплатой: