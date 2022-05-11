Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Более 20 тысяч га яровых культур посеяли в Псковской области

Псковских работодателей призвали до 16 мая отчитаться за работников в ПФР

В «Экопроме» высказались по поводу успехов псковичей в сортировке мусора

Семь беженцев из Украины и Донбасса трудоустроились на предприятие в Печорах