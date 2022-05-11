Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

43 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 110 120. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Избавились от инфекции 77 пациентов, всего — 107 909. Скончались 1836 человек (+1).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 34787/11
- Великие Луки – 16846/6
- Бежаницкий район – 1467/3
- Великолукский район – 2653/0
- Гдовский район – 1978/1
- Дедовичский район – 2845/3
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1005/0
- Куньинский район – 979/1
- Локнянский район – 1060/1
- Невельский район – 5004/3
- Новоржевский район – 1159/0
- Новосокольнический район – 3132/0
- Опочецкий район – 3375/0
- Островский район – 5250/4
- Палкинский район – 1072/0
- Печорский район – 2508/2
- Плюсский район – 1722/0
- Порховский район – 3916/5
- Псковский район – 8792/2
- Пустошкинский район – 1359/0
- Пушкиногорский район – 1468/0
- Пыталовский район – 1459/0
- Себежский район – 2781/1
- Стругокрасненский район – 1857/0
- Усвятский район – 718/0