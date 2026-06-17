Единую базу смартфонов и других мобильных устройств создадут в России

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Данная норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно закону, эта база данных будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в мобильных сетях на территории Российской Федерации идентификаторах пользовательского оборудования.

«Правительство Российской Федерации устанавливает требования, предъявляемые к базе данных <…>, правила ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами <…>», — говорится в законе.

Как ранее объяснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе мобильных устройств в РФ каждое из них будет получать «уникальный 15-значный паспортный номер» (IMEI-номер), с помощью которого можно идентифицировать гаджет. «

В рамках закона создается база данных, которая будет содержать IMEI-номера всех устройств с указанием, какие из них являются разрешенными к использованию, а какие — запрещенными. Нелегально ввезенный или ворованный аппарат попадет в черный список и перестанет работать в наших сетях», — сказал Игорь Игошин.

Вносить сведения в базу смогут операторы и госорганы, перечень которых установит правительство. Мобильные операторы должны будут указывать в базе, за какой SIM-картой закреплено устройство с IMEI-номером.