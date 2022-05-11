Общество

Комплексное наблюдение условий жизни населения проводят в Псковской области

Комплексное наблюдение условий жизни населения проводят в России, в том числе и в Псковской области, с 13 мая по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«В нашем регионе в данном обследовании примут участие 448 домохозяйств в 11 населенных пунктах (адреса домохозяйств отобраны случайным образом)», - отметили в Псковстате.

По результатам комплексного наблюдения условий жизни населения будет получена подробная информация о фактических условиях проживания российских семей:

о жилищных и бытовых условиях;

об удовлетворении потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания;

о занятости и условиях труда;

о социальном обеспечении и социальной защите;

об использовании свободного времени.

Первое такое обследование Росстат проводил в 2011 году, с 2014 года оно проводится один раз в два года.

Итоги комплексного наблюдения за 2011, 2014, 2016, 2018, 2020 годы в целом по Российской Федерации размещены на сайте Росстата.