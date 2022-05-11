Общество

Псковские полицейские запретили въезд в РФ более 200 иностранцам в 2021 году

Псковские полицейские запретили въезд в Российскую Федерацию 203 иностранцам в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Запрет на въезд или неразрешение въезда в РФ – это вид ограничения, при котором иностранному гражданину на определенный срок (3, 5, 10 лет) запрещается въезжать в Россию. «Одной из мер по предупреждению незаконной миграции в Российской Федерации, а также по профилактике совершения преступлений и правонарушений иностранцами на территории Псковской является неразрешение въезда в страну», - отметили в ведомстве.

Основания для принятия решения о неразрешении въезда на территорию РФ иностранным гражданам утверждены и перечислены в статьях 26, 27 федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», основными из которых являются:

- привлечение два или более раза к административной ответственности;

- уклонение от уплаты в установленный законом срок наложенного штрафа;

- нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.