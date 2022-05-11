Общество

Борис Елкин рекомендовал псковичам посетить монумент Александру Невскому в Самолве

Глава администрации Пскова Борис Елкин рекомендовал псковичам посетить мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», расположенный в деревне Самолва Гдовского района.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«В сентябре 2021 года в деревне Самолва Гдовского района Псковской области был открыт потрясающий памятник Александру Невскому. Помимо возведения памятника и благоустройства территории вокруг него, был благоустроен пляж на берегу реки Самолва. Всем советую посетить этот живописный уголок Псковской области», — отметил сити-менеджер в своем Telegram-канале.

Напомним, церемония открытия мемориального комплекса состоялась 17 сентября 2021 года. Специально для участия в торжественном мероприятии в регион прилетел президент России Владимир Путин.