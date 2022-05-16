Общество

Минцифры РФ запустило систему мер поддержки IT-проектов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало и запустило систему мер поддержки на реализацию IT-проектов и проведение акселерационной программы для технологических стартапов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Государственная поддержка проектов в форме грантов предоставляется по результатам конкурсных отборов, проводимых Российским фондом развития информационных технологий, Фондом содействия инновациям, Фондом «Сколково».

Конкурсные отборы проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений объявлены по следующим направлениям поддержки:

1. Поддержка проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения и проектов по внедрению отечественных решений на базе цифровых технологий.

РФРИТ осуществляет отбор и поддержку крупных проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Размер грантовой поддержки проектов составляет от 20 до 500 миллионов рублей, объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее 20% сметы реализации проекта. Принять участие в конкурсном отборе может любое российское юридическое лицо, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, подавшее заявку на участие в конкурсном отборе в соответствии с конкурсной документацией.

Старт конкурсного отбора проектов по разработке IT-решений объявлен 22 апреля. Подать заявку на участие в первом этапе конкурсного отбора можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг, приложив краткую презентацию о проекте. Подробная информация о конкурсном отборе представлена на сайте.

Конкурсный отбор проектов по внедрению российских решений будет объявлен после согласования соответствующей конкурсной документации.

2. Поддержка проектов малых инновационных предприятий (стартапов).

ФСИ осуществляет отбор и поддержку проектов малых инновационных предприятий по разработке, применению (внедрению) и коммерциализации российских решений в сфере информационных технологий в рамках нескольких программ:

программа «Старт-ЦТ» направлена на поддержку перспективных проектов по разработке цифровых решений на начальной стадии развития;

программа «Развитие-ЦТ» ориентирована на поддержку развитых предприятий, имеющих опыт разработки и продаж инновационной продукции;

программа «Экспорт-ЦТ» направлена на поддержку компаний, планирующих доработку и вывод отечественных цифровых решений на зарубежные рынки;

программа «Коммерциализация-ЦТ» направлена на поддержку доработки решений, масштабирование продаж и выход на новые рынки.

Кроме того, планируется запуск новой программы поддержки разработчиков открытых библиотек в целях стимулирования развития российского открытого кода («Код-ЦТ») и программы поддержки внедрения отечественных решений на малых предприятиях в целях цифровизации и импортозамещения («Цифровизация-ЦТ»).

Принимать участие в конкурсных отборах по указанным программам могут юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

При этом допускается участие в конкурсных отборах физических лиц по программам «Старт-ЦТ» и «Код-ЦТ», однако победители для подписания соглашения о предоставлении гранта должны в срок не более тридцати календарных дней с даты размещения результатов конкурсного отбора зарегистрировать юридическое лицо, соответствующее критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с ФЗ №209-ФЗ.

Заявки на участие в конкурсе «Старт-ЦТ» принимаются до 10.00 (по московскому времени) 20 июня, в конкурсе «Развитие-ЦТ» - до 10.00 (по московскому времени) 6 июня. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно на официальном сайте.

3. Поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых решений.

Фонд «Сколково» осуществляет отбор и поддержку проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях в различных отраслях экономики. В рамках программы предусмотрены гранты от 20 до 300 миллионов рублей.

Гранты предоставляются организациям, осуществляющим в качестве заказчиков пилотное внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных, в том числе, на импортозамещение иностранного ПО и (или) программно-аппаратных комплексов, в целях преобразования технологических или бизнес-процессов в своей деятельности или деятельности своих аффилированных лиц.

Конкурсный отбор объявлен 21 апреля, подать заявку на участие по новым условиям можно с 23 мая на сайте Фонда «Сколково». Подробная информация о программах грантовой поддержки размещена на официальных сайтах операторов мер поддержки, а также здесь.

4. Нефинансовая поддержка технологических компаний, осуществляющих разработку российских решений в сфере информационных технологий.

Фонд развития интернет-инициатив осуществляет акселерацию российских технологических компаний при реализации проектов в сфере информационных технологий на безвозмездной основе в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №2254.

К участию в акселерационной программе допускаются технологические компании, прошедшие конкурсный отбор и осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (рекомендательные, игровые, видео-, аудиосервисы, мессенджеры, коммуникационные сервисы).

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать до 15 июня на электронной площадке ФРИИ. Начало программы запланировано на сентябрь. Подробная информация о конкурсном отборе, условиях участия, а также форма для подачи заявки опубликованы на информационном ресурсе ФРИИ.