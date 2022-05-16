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Общество

Лучшего электромонтера среди учащихся колледжей определили в Псковской области

16.05.2022 14:38|ПсковКомментариев: 0

Конкурс мастерства среди обучающихся по программам среднего профессионального образования «Лучший электромонтер 2022» прошел в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Мероприятие состоялось на базе Псковского агротехнического колледжа. В конкурсе приняли участие команды Псковской области и Республики Беларусь, среди которых:

  • Псковский агротехнический колледж;
  • Городокский государственный аграрно-технический колледж;
  • Великолукская государственная сельскохозяйственная академия;
  • Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Как отметили в комитете, все участники проявили себя достойно и успешно справились с предложенным заданиями, а также продемонстрировали высокий уровень подготовки.

По итогам соревнования призерами в индивидуальном зачете стали учащиеся Городского государственного аграрно-технического колледжа. В командном зачете места распределились следующим образом:

  • 1 место – Городокский государственный аграрно-технический колледж;
  • 2 место – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия;
  • 3 место – Псковский агротехнический колледж.
Теги: #конкурс #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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