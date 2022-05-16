Общество

Лучшего электромонтера среди учащихся колледжей определили в Псковской области

Конкурс мастерства среди обучающихся по программам среднего профессионального образования «Лучший электромонтер 2022» прошел в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Мероприятие состоялось на базе Псковского агротехнического колледжа. В конкурсе приняли участие команды Псковской области и Республики Беларусь, среди которых:

Псковский агротехнический колледж;

Городокский государственный аграрно-технический колледж;

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия;

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Как отметили в комитете, все участники проявили себя достойно и успешно справились с предложенным заданиями, а также продемонстрировали высокий уровень подготовки.

По итогам соревнования призерами в индивидуальном зачете стали учащиеся Городского государственного аграрно-технического колледжа. В командном зачете места распределились следующим образом: