Иностранные студенты посетили передовой офис «Альфа-Банка» в Пскове

Группа иностранных студентов в рамках проекта Министерства науки и высшего образования «Студтуризм» обучающихся в Полоцком государственном университете, посетила передовое отделение «Альфа-Банка». Целью мероприятия стало ознакомление с современными стандартами банковского обслуживания, технологической базой и принципами работы финансовой организации в России.

В ходе экскурсии студенты изучили операционные и архитектурные особенности офиса нового формата. Участникам встречи продемонстрировали в работе систему считывания биометрических данных. Гости также оценили клиентский сервис в зоне ожидания, где для посетителей доступна кофемашина, и осмотрели специально оборудованные уютные переговорные зоны. Студентам подробно разъяснили концепцию открытого пространства, внедренную в отделении: отсутствие жестких конструктивных рамок и закрытых кабинок обеспечивает визуальную доступность, стирает формальные барьеры и способствует созданию комфортной среды для общения клиентов и банковских сотрудников.

Значительная часть встречи была посвящена вопросам информационной и физической безопасности. Иностранных студентов особенно заинтересовали механизмы защиты клиентов от мошеннических действий. Представители банка рассказали о системах мониторинга транзакций, алгоритмах выявления подозрительной активности и способах предотвращения несанкционированного доступа к счетам. Кроме того, участники экскурсии ознакомились с внутренними регламентами работы персонала. Сотрудники банка подробно разобрали порядок действий при возникновении конфликтных или нестандартных ситуаций в отделении, объяснив, как обеспечивается безопасность посетителей и сохраняется качество обслуживания в сложных условиях.

«Мероприятие было организовано в рамках партнёрства между Псков ГУ и "Альфа-Банком", а также в рамках программ адаптации иностранных студентов. Цель — дать будущим специалистам практический опыт, познакомить с корпоративной культурой и открыть пути для дальнейшего сотрудничества» - рассказала региональный управляющий АО «Альфа-Банк» Ирина Баранова.

По завершении экскурсии и сессии вопросов-ответов иностранным студентам вручили памятные подарки и сувенирную продукцию. Подобные ознакомительные визиты помогают иностранным учащимся лучше понимать локальную финансовую инфраструктуру, сервисные стандарты и технологические решения, применяемые в банковской сфере Российской Федерации.