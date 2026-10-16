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В молодёжном пространстве ПсковГУ провели капитальный ремонт благодаря гранту Росмолодёжи

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Пространство в корпусе Псковского государственного университета на улице Некрасова, 24 (бывший малый зал областной филармонии) капитально отремонтировали. Средства выделили по гранту «вМесте» Росмолодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Фотографии: ПсковГУ

В актовом зале обновили проводку и систему освещения. Потолок разобрали и заменили стропила, усилили конструкции. Кроме того, подрядчик снял паркет, сделал стяжку пола и уложил линолеум. Деревянные двери заменили железными и установили окна ПВХ.

«Мы наносим последние штрихи и готовимся к торжественному открытию нового студенческого пространства. Здесь будет комфортно проводить концерты, деловые встречи, творческие вечера. Новое пространство станет “домом” для студенческих объединений. Ребята смогут приходить сюда на репетиции, устраивать брейн-штормы и планёрки для подготовки к мероприятиям. Зал объединит ребят из разных институтов ПсковГУ, станет открытой и доступной площадкой», — рассказал о планах на будущее руководитель проекта «Территория развития», начальник управления по молодежной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Василий Демидов.
 

«Территория развития» — один из семи проектов, которые реализуют в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Главной задачей инициативы стало создание многофункционального молодёжного офиса.

«Грант Росмолодежи открыл для университета широкие возможности по обновлению пространств, созданию студенческих сообществ и принципиально новой организации работы университетских объединений. Все это даст толчок для развития молодёжи Псковской области», — резюмировали в университете.

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