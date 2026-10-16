В молодёжном пространстве ПсковГУ провели капитальный ремонт благодаря гранту Росмолодёжи

Пространство в корпусе Псковского государственного университета на улице Некрасова, 24 (бывший малый зал областной филармонии) капитально отремонтировали. Средства выделили по гранту «вМесте» Росмолодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
Фотографии: ПсковГУ
В актовом зале обновили проводку и систему освещения. Потолок разобрали и заменили стропила, усилили конструкции. Кроме того, подрядчик снял паркет, сделал стяжку пола и уложил линолеум. Деревянные двери заменили железными и установили окна ПВХ.
«Территория развития» — один из семи проектов, которые реализуют в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Главной задачей инициативы стало создание многофункционального молодёжного офиса.
«Грант Росмолодежи открыл для университета широкие возможности по обновлению пространств, созданию студенческих сообществ и принципиально новой организации работы университетских объединений. Все это даст толчок для развития молодёжи Псковской области», — резюмировали в университете.