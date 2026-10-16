До -2 градусов и туман прогнозируют в Псковской области 17 октября

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 17 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет дуть слабый ветер южных направлений, а днем — умеренный со скоростью 2-5 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью и утром также ожидается туман, температура воздуха ночью будет от +0 до +2 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

Атмосферное давление высокое.