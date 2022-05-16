Общество

В Псковской области занялись поиском «коллекционера талантов»

В Псковской области занялись поиском «коллекционера талантов». Об этом заявил председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытая встреча с молодежью, лидерами общественного мнения, деятелями культуры на тему «Перспективы и развитие Псковской области. Региональная специфика русской мечты» прошла в Пскове 16 мая. Ее спикерами были московские и региональные эксперты движения «Русская мечта».

Они предложили к обсуждению «позитивную повестку» развития страны. «Среди русских людей множество мечтателей. Это люди, которые создают маленький театр при школе. Или те, кто строят ультрасовременные компьютеры. Этими творцами могут быть и те жители Гдова, которые спасают аистов. Это может быть кто угодно. Мы хотим выявить их, пересчитать, познакомить друг с другом. Хотим сделать наш проект достоянием общества. С такими пассионариями можно будет творить чудеса: восстановить разрушенную экономику, новые отрасли производства, посадить леса вместо сгоревших», - рассказал Александр Проханов.

Как отметил писатель, члены общества «Русская мечта» есть в каждом регионе страны. Они выявляют интересные и полезные обществу проекты и их создателей. В Пскове пока нет такого человека. Создатели проекта надеются, что такой энтузиаст, «коллекционер талантов» найдется и здесь.

По словам Александра Проханова, Россия сейчас меняет «кожу» - меняет способы управления производством, элиту. Молодежь живет в ассиметричном положении к старшему поколению, в ней много скепсиса и справедливого недоверия.

«Вы - та молодежь, которой предстоит стать новой российской элитой. В новой русской экономике появятся управленцы нового типа», - обратился к молодежной аудитории писатель.