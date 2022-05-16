Общество

Юристы дадут псковичам бесплатные консультации по защите финансовых прав

В Псковской области продолжается реализация социального проекта «Территория права», поддержанного Фондом президентских грантов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Ассоциации юристов России, 20 мая специалисты юридического отдела службы судебных приставов проведут информационный день по вопросам оказания правовой помощи тем, чьи права нарушаются действиями по возврату просроченной задолженности (микрофинансовыми организациями, кредитными учреждениями, коллекторами).

Проконсультироваться и получить информацию по данным вопросам можно будет с 10.00 до 14.00 в офисе Ассоциации юристов по адресу: улица Ленина, 7. Дополнительная информация предоставляется по телефону 8953 235 67 67.

Проект «Территория права» направлен на повышение доступности бесплатной юридической помощи жителям региона. В рамках проекта в шести районах области, на базе центров добровольчества, открыты «точки доступа» к юридической помощи. Кроме того, работает единый телефон для обращений граждан, совместно с партнерскими организациями и ведомствами проводятся дни бесплатной юридической помощи.