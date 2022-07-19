Еще 26 человек заразились COVID-19 в Псковской области, один пациент умер

Еще 26 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе – 111 694. Выздоровели от болезни 10 человек, с начала пандемии – 109 597. Умерло от коронавирусной инфекции 1877 человек, один пациент скончался за прошедшие сутки.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков -35402/16
- Великие Луки -17140/3
- Бежаницкий район -1488/0
- Великолукский район -2697/0
- Гдовский район -2006/0
- Дедовичский район -2873/0
- Дновский район -892/0
- Красногородский район -1015/0
- Куньинский район -983/0
- Локнянский район -1075/0
- Невельский район -5027/0
- Новоржевский район -1168/0
- Новосокольнический район -3151/0
- Опочецкий район -3419/0
- Островский район -5282/5
- Палкинский район -1082/0
- Печорский район -2533/0
- Плюсский район -1728/0
- Порховский район -4013/2
- Псковский район -8872/0
- Пустошкинский район -1378/0
- Пушкиногорский район -1475/0
- Пыталовский район -1466/0
- Себежский район -2890/0
- Стругокрасненский район -1875/0
- Усвятский район -718/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46