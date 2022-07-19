Общество

Еще 26 человек заразились COVID-19 в Псковской области, один пациент умер

Еще 26 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе – 111 694. Выздоровели от болезни 10 человек, с начала пандемии – 109 597. Умерло от коронавирусной инфекции 1877 человек, один пациент скончался за прошедшие сутки.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: