Общество

Великолучанка нашла дефект в интернет-покупке и вернула деньги через суд

Гражданское дело по иску жительницы Псковской области к ООО «Вайлдберриз» о защите прав потребителя рассмотрел мировой судья судебного участка №2 Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

7 января женщина приобрела в онлайн-магазине наручные часы Hugo Boss стоимостью более 30 000 рублей. Товар она получила в пункте выдачи заказов в городе Великие Луки.

В упаковке, в которой находились часы, отсутствовали какие-либо документы, содержащие сведения о продавце и информации о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества. При этом в часах был дефект - от циферблата отвалилась цифра «4». Женщина оставила на сайте ООО «Вайлдберриз» заявку на возврат денег, описала дефект и приложила фотографии, но в этом требовании ей отказали.

Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил исковые требования и взыскал с ООО «Вайлдберриз» стоимость оплаченного товара, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя и расходы по оплате услуг представителя. Решение уже вступило в законную силу.