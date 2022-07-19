Общество

Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» прошла в Пскове

Командно-интеллектуальная игра «Молодо-зелено» состоялась на площадке перед Молодежным центром города Пскова 21 июля. Участниками мероприятия стали как опытные игроки, так и новички в брейн-рингах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

«За звание лучших боролись 12 команд. Игра была напряженной, а ведущий неумолимым. Участникам приходилось за считанные минуты давать ответы на разные по сложности вопросы из области кинематографа и мультипликации, страноведения и колористики. Были и задачи на сообразительность. Команды не сдавались, отвечали и набирали свои заветные баллы. Некоторые вопросы так и не получили правильных ответов, хотя многие участники были близки к истине в своих предположениях», - рассказали организаторы.

Абсолютным победителем стали девочки из команды «По сусекам». Второе место заняли интеллектуалы из команды «N», а третье место взяли «Програнвисты».

Организатором командно-интеллектуальной игры «Молодо-зелено», приуроченной к празднованию Дня города, выступил Молодежный центр города Пскова.