Общество

Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант

Глава Великих Лук Николай Козловский провел встречу со своими общественными советниками, в ходе которой подвели итоги проделанной работы и развития города, обсудили актуальные темы и проблемные вопросы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Николая Козловского

«В первую очередь ознакомил участников встречи с данными социально-экономического развития, которые дает статистика. Стоит отметить, что, несмотря на пандемию и другие вызовы, с которыми сегодня сталкивается наше государство, регион и город, Великие Луки продолжают развиваться», — отметил он в своем Telegram-канале.

Это говорит о том, подчеркнул Николай Козловский, что в городе созданы условия для стабильной работы и развития промышленности, малого и среднего предпринимательства. «Городская власть делает все, чтобы эти условия улучшить, в том числе опираясь на общественных советников. В общем и целом у нас это получается. А интенсивное развитие экономики позволяет решать многие социальные вопросы», — продолжил он.

«В Великих Луках достигнуты хорошие результаты во всех сферах жизнедеятельности – образовании, культуре, спорте, в части модернизации здравоохранения. Заметны изменения в коммунальной сфере, идет развитие дорожной инфраструктуры и, конечно, благоустройство города. И здесь нужно отметить неоценимый вклад общественных советников, которые активно участвуют в этом процессе», — заметил Николай Козловский.

Отдельного внимания достойно участие общественных советников в создании территориальных общественных самоуправлений, которых в Великих Луках на сегодняшний день пять, и их проекты уже стали победителями регионального конкурса.