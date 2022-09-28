Общество

Традиционный осенний месяц чистоты пройдет в Пскове

Традиционный осенний месяц чистоты пройдет в Пскове с 5 октября по 5 ноября. Как сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. Сити-менеджер отметил, что месяц чистоты проводят ежегодно, чтобы подготовить город к зиме.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Основная часть города охвачена режимной уборкой. Подрядные организации постоянно убирают дороги и тротуары вдоль них, парки и скверы. Управляющие компании следят за состоянием дворов. Месяц чистоты призван навести порядок на участках, которые находятся на стыке таких территорий и не относятся ни к паркам, ни к дорогам, ни к многоквартирным домам, ни к частной собственности», - написал он.

Борис Елкин пригласил все организации и предприятия, а также горожан принять участие в субботниках. Заявки на уборку территорий можно подать в управление городского хозяйства по телефону: 29-15-12.

Необходимый инвентарь участникам предоставят, уточнил сити-менеджер.