Общество

В псковском парламенте поддержали инициативу карельских коллег об увеличении объема практики студентов-медиков

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко по вопросу изменения программ подготовки медработников с высшим образованием обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер, председатель социального комитета Игорь Дитрих сообщил, что карельские коллеги предлагают увеличить объем практической подготовки студентов медицинских вузов и вернуть в образовательные программы субординатуру и интернатуру.

«Здесь неоднозначная ситуация, - отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. - Субординатора - это то, от чего в свое время ушли. Это шестой курс, преддипломная практика. Ее убрали потому, что студент получал то же самое, что проходил в интернатуре. <...> Воздержимся от мнения по данному вопросу. Сегодняшняя система нас удовлетворяет».

«Вы не будете против, если мы поддержим коллег?» - поинтересовался вице-спикер, председатель социального комитета Игорь Дитрих.

«Это ваше право», - ответила Марина Гаращенко.

«Нет ли такого, что студенты, которые учатся лучше, сразу после вуза поступают в ординатуру для получения узкой специальности, а те, кто хуже, идут в первичное звено?» - спросил Игорь Дитрих.

«Абсолютно не согласна, - сказала председатель регионального комитета по здравоохранению. - Работа в первичном звене сегодня должна быть у каждого, чтобы наработать навык. И в первичном звене сегодня нужны квалифицированные специалисты».

Вице-спикер Армен Мнацаканян в свою очередь обратился с пожеланием: «Может, мы тоже подумаем и сделаем такое обращение по линии педагогов? Скоро некому будет работать в районах. Надо собраться, подумать».

«Объем педагогической практики сейчас очень снижен», - согласилась депутат Елена Даньшова. По ее словам, педагогические специальности сейчас загублены. «Студента нужно растить, сопровождать. Раньше столько практик было! Кадровый вопрос и медицине, и в школах очень серьезный», - резюмировала депутат.

После обсуждения комитет решил поддержать законотворческую инициативу карельских коллег.