Общество

Более 30 тысяч уведомлений о размере будущей пенсии разослали псковичам

Более 30 тысяч уведомлений о размере будущей пенсии разослали жителям Псковской области с начала года. Такие сведения получали мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении пенсионного фонда в Псковской области.

В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на портале госуслуг, граждане могут ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать количество имеющихся пенсионных коэффициентов и заработанный стаж. Выписка также сообщает получателю размер пенсии, рассчитанный по этим пенсионным параметрам. Благодаря таким данным у граждан есть возможность заранее оценить свои пенсионные права, пояснили в ПФР.

Россиянам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в клиентских службах Пенсионного фонда.

В отделении напомнили, что пенсионный фонд с 2022 года начал проактивное информирование граждан о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии, в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений. Информация поступает раз в три года женщинам, начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет.