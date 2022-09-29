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Общество

Владимир Кузь поднял вопрос благоустройства после работ по догазификации

29.09.2022 12:27|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь («Единая Россия») в ходе парламентского часа поднял вопрос благоустройства после работ по догазификации. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Кузь обратил внимание на восстановление асфальтового покрытия в Псковском районе - оно проседает местами, где проводились работы по прокладке газораспределительных сетей.

«Вопрос непростой», - сказал заместитель исполнительного директора АО «Газпром газораспределение Псков» по строительству и инвестициям Игорь Мелузов. По его словам, если выполняют работы осенью, то весной все проваливается. В летний же период качество неплохое.

«Есть договоренность со всеми главами по возможности не вскрывать асфальт. Но есть муниципальные образования, где это необходимо», - продолжил он. «Там, где мы вскрыли асфальт, мы его положим в любом случае», - заверил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Он добавил, что по Псковскому району предоставят информацию в письменном виде в ближайшее время.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ремонт дорог #псковское областное собрание #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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