Общество

Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних прошли в Пскове

Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В целях повышения уровня профессиональных знаний и навыков в служебной деятельности, в том числе по вопросам организации взаимодействия с органами местного самоуправления и учреждениями системы профилактики сотрудники ООД УУП и ПДН УМВД России по Псковской области 27-28 сентября провели учебно-методические сборы с личным составом подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне.

В первый день сборов прошли занятия с вновь назначенными сотрудниками ПДН и представителями этих подразделений, состоящими в должности менее одного года, а также сотрудниками, исполняющими их обязанности, МО МВД России «Невельский», «Бежаницкий», «Дедовичский» и «Опочецкий».

В ходе занятий до сведения собравшихся довели основные понятия уголовного и административного законодательства, положения ведомственных приказов, регламентирующих деятельность подразделений по делам несовершеннолетних, особенности проведения индивидуально – профилактической работы с отдельными категориями подучетных лиц, порядок оформления и ведения учетной документации, в том числе электронной.

Кроме того, осуществлен выезд в ЦВСНП УМВД России по Псковской области и отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову.