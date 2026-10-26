 
Общество

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости из-за штамма COVID-19

0

В сентябре в России подъем заболеваемости вызвал вариант короновирусной инфекции COVID-19 «Стратус», вирус постоянно мутирует, сообщил на конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Опять страна напугалась прихода "Стратуса" в сентябре. Да, это произошло действительно, мы пережили с вами подъем заболеваемости. Коронавирус, как и прочие, не стоит на месте», - сказал Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант короновирусной инфекции COVID-19 «Стратус», которым, по сообщениям СМИ, стали массового заболевать российские туристы в Казахстане, не является принципиально новым штаммом и находится под наблюдением специалистов с января прошлого года, пишет «Интерфакс».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026