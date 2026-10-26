Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости из-за штамма COVID-19

В сентябре в России подъем заболеваемости вызвал вариант короновирусной инфекции COVID-19 «Стратус», вирус постоянно мутирует, сообщил на конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Опять страна напугалась прихода "Стратуса" в сентябре. Да, это произошло действительно, мы пережили с вами подъем заболеваемости. Коронавирус, как и прочие, не стоит на месте», - сказал Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант короновирусной инфекции COVID-19 «Стратус», которым, по сообщениям СМИ, стали массового заболевать российские туристы в Казахстане, не является принципиально новым штаммом и находится под наблюдением специалистов с января прошлого года, пишет «Интерфакс».