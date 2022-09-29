Участницы регионального этапа конкурсов красоты приняли участие в гран-при по картингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа.
Фото здесь и далее: организаторы регионального этапа конкурсов красоты
«"Мисс" и "Миссис Псков" - 2022 - это не только репетиции и фотосессии, но и отличные мероприятия, которые дарят неповторимые эмоции участницам проекта. В минувшие выходные полуфиналистки конкурсов устроили настоящее ралли на картинг-трассе картинг-клуба PitStop Pskov в ТРК "Акваполис"», - рассказали организаторы.
Видео: организаторы регионального этапа конкурсов красоты
По итогам гран-при среди «Миссис» призовые места распределились следующим образом:
Среди «Мисс»:
Участницы получили массу положительных эмоций, добавили организаторы.