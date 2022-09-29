Общество

Участницы регионального этапа конкурсов красоты приняли участие в гран-при по картингу

Участницы регионального этапа конкурсов красоты приняли участие в гран-при по картингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа.

Фото здесь и далее: организаторы регионального этапа конкурсов красоты

«"Мисс" и "Миссис Псков" - 2022 - это не только репетиции и фотосессии, но и отличные мероприятия, которые дарят неповторимые эмоции участницам проекта. В минувшие выходные полуфиналистки конкурсов устроили настоящее ралли на картинг-трассе картинг-клуба PitStop Pskov в ТРК "Акваполис"», - рассказали организаторы.

Видео: организаторы регионального этапа конкурсов красоты

По итогам гран-при среди «Миссис» призовые места распределились следующим образом:

1 место — Наталья Горлач. Она получила номинацию «Миссис Драйв 2022»;

2 место — Милена Михалева;

3 место — Наргиз Николаева.

Среди «Мисс»:

1 место — Полина Тараканова. Она получила номинацию «Мисс Драйв 2022»;

2 место — Екатерина Филатова;

3 место — Нармин Ал-Казак.

Участницы получили массу положительных эмоций, добавили организаторы.