Общество

Литературные вечера прошли в исправительных учреждениях Псковской области

В исправительных колониях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, состоялись литературные вечера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Литературные вечера посвятили известнейшим классическим произведениям: «Отцы и дети» и «Записки охотника» Ивана Тургенева, а также «Бородино» Михаила Лермонтова.

С помощью студий кабельного телевидения осужденные записали видеолекции о праздновании юбилейных дат со дня создания произведений русской классики, зачитали из них отрывки. Каждый отряд поочередно прослушал подготовленные материалы, после чего все вместе обсуждали возникшие по теме вопросы.

В этом году книга «Отцы и дети» празднует 160-летний юбилей со дня опубликования, «Записки охотника» - 175-летие, а баллада Лермонтова «Бородино» - 185-летие со дня написания.