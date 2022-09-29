Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кибербуллинг и дети
озера, рыбалка, путешествия
Формула счастливой семьи
изменения в комитете по ЖКХ
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
магнит на электросчетчике
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Показания счетчиков на даче
чем занять непоседу?
Электронная транспортная накладная
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 29.09.2022 17:212 Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности 30.09.2022 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты 30.09.2022 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях 30.09.2022 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт 30.09.2022 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии 30.09.2022 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 23.09.2022 13:520 Очередь из получивших повестку псковичей собралась у военкомата. ФОТО 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт

30.09.2022 10:17|ПсковКомментариев: 0

О том, как должна оплачиваться сверхурочная работа жителям Псковской области, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа - это работа выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Если в отношении работника не применяется суммированный учет рабочего времени, то сверхурочной для сотрудника будет та работа, которую он выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности ежедневной работы. В случае, если у работника рабочий день с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед, то сверхурочной будет являться вся работа до 9:00 и после 18:00.

Если в отношении работника применяется суммированный учет рабочего времени, то определение сверхурочной работы происходит не по окончанию рабочего дня, а по окончанию учетного периода, и сверхурочная работа (СВ) определятся по следующей формуле:

СВ = фактически отработанное работником время за учетный период - индивидуальная норма рабочих часов работника за учетный период (ИН).

Индивидуальная норма рабочих часов может рассчитываться разными способами, но чаще всего применяется следующая формула:

ИН = норма часов рабочего времени по производственному календарю - часы фактического отсутствия работника на работе в рабочее время (отпуска, больничные и прочее).

Таким образом, любое превышение от нормы часов по учетному периоду будет являться сверхурочной работой. Однако, если в этот же период работник привлекался к работе в выходной или нерабочий праздничный день (и это время уже было оплачено в повышенном размере), это не будет считаться сверхурочной работой.

В соответствии с частью 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Если труд работника оплачивается по часовой тарифной ставке, то: размер часовой тарифной ставки и есть стоимость часа работы, то есть отдельно ничего рассчитывать не нужно.

При желании работодатель может установить и более высокую оплату сверхурочной работы, определив это в локальном нормативном акте или коллективном договоре. В соответствии с частью 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ, по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Теги: #Псковская область #трудовое законодательство #работа #оплата труда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 224 человека
30.09.2022, 10:510 Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже 30.09.2022, 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты 30.09.2022, 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях 30.09.2022, 10:400 Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на гастролях театра Владимира Рецептера
30.09.2022, 10:380 Выпущенного «Птичьи двориком» лебедя убили из пневматического оружия 30.09.2022, 10:360 День памяти святых мучениц отмечают православные 30.09.2022, 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт 30.09.2022, 10:050 Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в Псковской области
30.09.2022, 09:550 Потерявшийся пенсионер смог самостоятельно выйти из псковского леса 30.09.2022, 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии 30.09.2022, 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно 30.09.2022, 09:300 Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках
30.09.2022, 09:150 Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста 30.09.2022, 09:000 Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах 30.09.2022, 08:500 Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос 30.09.2022, 08:470 Автомобиль загорелся в Великих Луках из-за неисправности детали
30.09.2022, 08:300 День Интернета отмечают в России 30 сентября 30.09.2022, 08:100 Стало известно, какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно 30.09.2022, 07:520 Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в Telegram 30.09.2022, 07:350 Автор детских страшилок в Пскове рассказала о пользе пугающих историй
30.09.2022, 07:170 У россиян стали красть деньги под предлогом перевода выплат по мобилизации 30.09.2022, 06:590 Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей 29.09.2022, 23:001 Литературные вечера прошли в исправительных учреждениях Псковской области 29.09.2022, 22:400 Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних прошли в Пскове
29.09.2022, 22:200 Псковичей приглашают на концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы» 29.09.2022, 22:000 Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области 29.09.2022, 21:402 Псковичи стали чаще пользоваться Интернетом по сравнению с 2020 годом 29.09.2022, 21:004 Фонд капремонта предлагает псковичам получать квитанции электронно
29.09.2022, 20:400 Псковичам напомнили о риске столкнуться с мошенниками при оплате долгов 29.09.2022, 20:200 Перспективные программы развития и поддержки детей с нарушениями здоровья обсудили в Пскове 29.09.2022, 20:001 Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района 29.09.2022, 19:472 Власти назвали фейком сведения об эвакуации жителей Великих Лук 30 сентября
29.09.2022, 19:400 Псковские профсоюзные учреждения передали одеяла жителям освобожденных территорий 29.09.2022, 19:202 Пожилого любителя раздеться догола перед детским садом задержали в России 29.09.2022, 19:142 Показания эксперта из Петербурга заслушали в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами 29.09.2022, 19:000 Продолжаются работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки»
29.09.2022, 18:410 Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги 29.09.2022, 18:200 Подросток перевел более 3 млн рублей создавшему фейковые аккаунты девушек аферисту из Башкирии 29.09.2022, 18:000 Псковского футболиста включили в состав юношеской сборной России 29.09.2022, 17:530 Названы задачи подразделений мобилизованных граждан
29.09.2022, 17:450 Владимир Кузь о темпах и проблемах догазификации Псковского района 29.09.2022, 17:392 Участницы регионального этапа конкурсов красоты приняли участие в гран-при по картингу 29.09.2022, 17:384 Мир сошел с ума 29.09.2022, 17:332 Псковские пограничники возбудили уголовное дело в отношении браконьера
29.09.2022, 17:230 Четыре заявки подали от Псковской области на конкурс «Лучшая муниципальная практика» 29.09.2022, 17:212 Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности 29.09.2022, 17:140 Роспотребнадзор выдал положительное заключение пушкиногорскому «Зоограду» 29.09.2022, 17:130 Шанс на газ: псковские депутаты обсудили догазификацию региона
29.09.2022, 17:110 На псковских предприятиях подлежат мобилизации не более 30% сотрудников – военный комиссар 29.09.2022, 17:082 Избивший псковских полицейских москвич попал в колонию на два года 29.09.2022, 17:050 Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября 29.09.2022, 17:014 Александр Котов о догазификации: Я бы поставил «троечку»
29.09.2022, 16:590 Работы по консервации Анастасиевской часовни прошли в Пскове 29.09.2022, 16:520 В Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи жителей 29.09.2022, 16:480 Более 530 псковских семей получают поддержку в Центре лечебной педагогики 29.09.2022, 16:460 Спектакль «Три медведя» покажут псковским зрителям
29.09.2022, 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 29.09.2022, 16:370 Осеняя ярмарка мастеров пройдет в псковском «Акваполисе» 29.09.2022, 16:270 Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко 29.09.2022, 16:251 Тихон Шевкунов откроет сегодня цикл встреч «Формула семьи» в Пскове
29.09.2022, 16:110 Министерство спорта РФ могут ликвидировать 29.09.2022, 16:030 В Псковской области выявили 170 новых случаев заражения COVID-19 29.09.2022, 15:460 Николай Валуев сообщил о получении повестки из военкомата 29.09.2022, 15:440 Сбербанк принял решение о запуске программы реструктуризаций кредитов компаний
29.09.2022, 15:340 Как псковичам благоустроить свой двор? 29.09.2022, 15:310 Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 29.09.2022, 15:161 Псковский депутат рассказал о зверствах немецких карателей  29.09.2022, 15:052 Промышленное производство в Псковской области сократилось в 2022 году
29.09.2022, 14:550 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области 29.09.2022, 14:490 ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО 29.09.2022, 14:400 Фотофакт: На Крестовском шоссе в Пскове приводят в порядок железнодорожный переезд 29.09.2022, 14:240 Виктор Остренко призвал не забывать про продовольственную безопасность на фоне мобилизации
29.09.2022, 14:161 Ветерана из города Дно обманули мошенники 29.09.2022, 14:090 Псковским многодетным семьям разрешили тратить до 70 тысяч из маткапитала на догазификацию 29.09.2022, 14:090 «Сообразим на троих»: Время мобилизации. ВИДЕО 29.09.2022, 14:082 Особенности муниципального дизайн-кода
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru