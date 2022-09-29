Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт

О том, как должна оплачиваться сверхурочная работа жителям Псковской области, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа - это работа выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Если в отношении работника не применяется суммированный учет рабочего времени, то сверхурочной для сотрудника будет та работа, которую он выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности ежедневной работы. В случае, если у работника рабочий день с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед, то сверхурочной будет являться вся работа до 9:00 и после 18:00.
Если в отношении работника применяется суммированный учет рабочего времени, то определение сверхурочной работы происходит не по окончанию рабочего дня, а по окончанию учетного периода, и сверхурочная работа (СВ) определятся по следующей формуле:
СВ = фактически отработанное работником время за учетный период - индивидуальная норма рабочих часов работника за учетный период (ИН).
Индивидуальная норма рабочих часов может рассчитываться разными способами, но чаще всего применяется следующая формула:
ИН = норма часов рабочего времени по производственному календарю - часы фактического отсутствия работника на работе в рабочее время (отпуска, больничные и прочее).
Таким образом, любое превышение от нормы часов по учетному периоду будет являться сверхурочной работой. Однако, если в этот же период работник привлекался к работе в выходной или нерабочий праздничный день (и это время уже было оплачено в повышенном размере), это не будет считаться сверхурочной работой.
В соответствии с частью 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Если труд работника оплачивается по часовой тарифной ставке, то: размер часовой тарифной ставки и есть стоимость часа работы, то есть отдельно ничего рассчитывать не нужно.
При желании работодатель может установить и более высокую оплату сверхурочной работы, определив это в локальном нормативном акте или коллективном договоре. В соответствии с частью 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ, по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.