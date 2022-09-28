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Лису заметили на улице Инженерной в Пскове. ФОТО

Лису и ужа заметили на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Федченко

«На Инженерной, 119 змеи и лисы», - написала женщина.

В комментариях жители города предположили, что раньше у лисы были хозяева. «Это лиса бегает уже давно. Может чья-то?» - задалась вопросом участница группы.

Отвечая на этот комментарий, псковичка уточнила, что лиса на улицу выходит только ночью.

Напомним, ранее жители города сообщали о лисе на улице Владимирской.

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