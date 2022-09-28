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Общество

Лису заметили на улице Инженерной в Пскове. ФОТО

28.09.2022 08:31|ПсковКомментариев: 0

Лису и ужа заметили на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Федченко

«На Инженерной, 119 змеи и лисы», - написала женщина.

В комментариях жители города предположили, что раньше у лисы были хозяева. «Это лиса бегает уже давно. Может чья-то?» - задалась вопросом участница группы.

Отвечая на этот комментарий, псковичка уточнила, что лиса на улицу выходит только ночью.

Напомним, ранее жители города сообщали о лисе на улице Владимирской. 

 
Вчера, 27 сентября, грибники Псковской области столкнулись с нашествием змей.
Теги: #псков #змеи #лиса
Источник: Псковская Лента Новостей
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