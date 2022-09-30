Общество

Адвективный туман накрыл Псков

Обширная зона адвективных туманов накрыла в ранние утренние часы большую часть центральных и западных областей Европейской России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Очаги туманов с видимостью, местами ухудшающейся до 200 метров, наблюдаются на значительной территории от Белгородской области на юге, до Ленинградской на севере, и от западных границ страны до Ярославской, Московской и Рязанской областей на востоке.

«Если в прошлый раз туманы в этой части нашей страны были связаны с радиационным выхолаживанием, то сегодня их причиной стал теплый сектор циклона "Вероника", выходящего своим центром с юго-запада в районы Смоленской области. В такой ситуации теплые и влажные средиземноморские воздушные массы, принесенные циклоном на холодную подстилающую поверхность региона, стали активно конденсироваться, что и привело к образованию туманов», – отметили синоптики.

В условиях плотной облачности, высокой влажности и при умеренных ветрах, рассеивание туманов будет не быстрым, и улучшение видимости произойдет ближе к полудню, при дальнейшем повышении температуры либо при начале дождей. При этом туманы сменятся низкой слоисто-дождевой обычностью, с высотой нижней границы 50–150 метров.

В такой ситуации в регионе возможны перебои в работе аэропортов и сложности в движении автомобильного транспорта.