Общество

Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» проходит в Пскове. ФОТО

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» проходит на Октябрьской площади в Пскове сегодня, 1 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке можно приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств области, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества.

Режим работы ярмарки с 8:00 до 16:00.

Также 1 и 2 октября в Финском парке города Пскова пройдет ярмарка продовольственных товаров из Беларуси. На ней будет представлена мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Режим работы площадки 1 октября с 10:00 до 19:00, 2 октября с 10:00 до 16:00.