Общество

Студенты коммерческих вузов с госакредитацией получат отсрочку от мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации не будут призывать студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Готовятся соответствующие поправки в указ президента.

«Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», - цитирует Шойгу «Российская газета».

Он также напомнил, что не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации и студенты государственных вузов.

Кроме того, по словам министра, не подлежат призыву по частичной мобилизации и женщины.