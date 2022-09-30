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Общество

Международный день социального педагога отмечают сегодня

02.10.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Международный день социального педагога отмечается ежегодно 2 октября.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов, пишет calend.ru.

Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом, профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждают повышение роли семьи в развитии социума; духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества; здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; информатизация общества.

Свои мероприятия организуют также высшие учебные заведения, которые готовят социальных педагогов. Университеты и институты проводят научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а сами студенты готовят концерты.

Теги: #праздник #педагогика #социальный педагог
Источник: Псковская Лента Новостей
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