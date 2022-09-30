Общество

Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО

Ведьмин круг из мухоморов обнаружили в псковском лесу. О своей находке женщина сообщила в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наташа Рюрикова / «ВКонтакте»

«Весёлый хоровод», - назвала женщина свою находку. Участница группы в комментариях написала, что грибник встретила в лесу ведьмин круг.

Согласно легендам и поверьям, на таких местах эльфы или лесные духи водили хороводы и утаптывали кругами землю, а к утру по краям вырастали грибы.

Как сообщают открытые источники, сейчас такое природное явление хорошо изучено. Ведьмины круги - круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, которые образуют грибы. В благоприятных условиях грибница может расти радиально, образуя круглую форму. При этом она отмирает в середине. Грибы вырастают по краям. Они поглощают питательные вещества из почвы. В центре участка грибница высыхает и погибает растительность, остается пустой круглый участок.

Ведьмины круги чаще образуются ядовитыми и несъедобными грибами, поскольку сбор съедобных нарушает равномерный рост грибницы.