Общество

Мошенники стали предлагать псковичам купить книги под видом Роспотребнадзора

Мошенники стали звонить предпринимателям и руководителям организаций в Псковской области от имени регионального управления Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В адрес управления Роспотребнадзора по Псковской области поступила информация о случаях телефонных звонков мошенников, которые звонят к предпринимателям и руководителям ряда организаций от имени управления с предложением о покупке специализированной литературы», - рассказали в ведомстве.

При возникновении подобных ситуаций следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону горячей линии: (8112) 66-28-20 и телефону доверия: (8112)72-19-10.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам купить диплом ИT-специалиста, чтобы получить бронь от призыва.