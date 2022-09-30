Общество

Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва

Мошенники стали предлагать россиянам купить диплом ИT-специалиста, чтобы получить бронь от призыва, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России предупреждает о новой мошеннической схеме. После публикации Минцифры перечня специальностей, рекомендованных для освобождения от частичной мобилизации, в мессенджерах начали появляться предложения купить диплом ИT-специалиста, чтобы получить бронь от призыва», - рассказала эксперты.

За свои услуги мошенники хотят от 15 000 до 300 000 рублей. При этом эксперты отметили, что высшее образование из списка Минцифры не освобождает от призыва: бронь закрепляется за конкретными должностями в организации.

«Это значит, что иметь на руках диплом недостаточно: его обладатель должен работать по специальности в штате аккредитованной ИТ-компании по трудовому договору полный рабочий день», - пояснили в Telegram-канале.

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Эксперты напомнили, чтобы ИТ-специалисту получить бронь, необходимо:

— обратиться в кадровую службу для заполнения формы-подтверждения;

— подать заявление на предоставление отсрочки от мобилизации и заполнить форму на сайте госуслуг.