Общество

Псковский астроном-любитель сфотографировал Большую Медведицу

Псковский астроном-любитель Сергей Попов сфотографировал созвездие Большой Медведицы. Снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов / «АстроПсков»

Фотографию пскович сделал по дороге на Новый Изборск.

Как сообщается в открытых источниках, Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Семь звёзд Большой Медведицы составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой. Две самые яркие звезды — Алиот и Дубхе — имеют блеск 1,8 видимой звёздной величины. По двум крайним звёздам этой фигуры можно найти Полярную звезду.