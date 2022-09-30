Общество

Диетолог перечислила вредные продукты для пожилых людей

Пожилым людям стоит ограничивать употребление некоторых продуктов питания. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По словам диетолога, в первую очередь следует исключить из рациона переработанное красное мясо и ограничить употребление животных жиров.

«Конечно же, нужно постараться отказаться от переработанного красного мяса. Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров, не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок», – цитирует врача радио Sputnik.

Людям старшего возраста рекомендуется также сокращать количество сахара в рационе, продолжила эксперт.

«Пожилые люди часто имеют такие хронические заболевания, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии. В сладких продуктах мы имеем повышенное количество самого по себе сахара, еще там могут быть трансжиры в виде маргарина и других растительных или молочных жиров не очень хорошего качества. Сахар нарушает всасывание кальция, электролитов, калия, которые необходимы нам для передачи нервных сигналов», – уточнила Елена Игнатикова.

Избыточное количество соли в блюдах тоже не лучшим образом сказывается на здоровье, напомнила диетолог.

«Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах, а также скрытой соли, условно, в вяленой рыбе или в том же сыре. Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта», – объяснила Елена Игнатикова.

Кроме того, пожилому человеку необходимо отказаться от алкоголя. Спиртные напитки, помимо прочего, приводят к нарушениям памяти и провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредила диетолог.

Она рекомендует пожилым людям ежедневно разнообразить свое меню зелеными листовыми овощами. Желательно регулярно употреблять и другие овощи, а также фрукты, ягоды и небольшое количество орехов, чтобы обеспечить себя необходимыми минералами и полезными растительными маслами, заключила Елена Игнатикова.