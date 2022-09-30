Общество

300 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

300 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, всего в области с начала пандемии выздоровело 120 269 пациентов.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 42, всего – 123 598. Умер 1 человек, число летальных случаев с начала периода увеличилось до 1917.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

Псков - 40338/35

Великие Луки - 18106/0

Бежаницкий район - 1572/0

Великолукский район - 2836/1

Гдовский район - 2168/0

Дедовичский район - 3036/0

Дновский район - 977/0

Красногородский район - 1112/0

Куньинский район - 1041/0

Локнянский район - 1187/0

Невельский район - 5556/2

Новоржевский район - 1330/0

Новосокольнический район - 3277/0

Опочецкий район - 3771/0

Островский район - 6041/2

Палкинский район - 1243/0

Печорский район - 2899/0

Плюсский район - 1939/0

Порховский район - 4485/1

Псковский район - 9627/0

Пустошкинский район - 1540/0

Пушкиногорский район - 1754/0

Пыталовский район - 1903/0

Себежский район - 2973/0

Стругокрасненский район - 2096/0

Усвятский район - 745/1

Иногородние (с 30.12.2020) - 46