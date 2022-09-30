300 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, всего в области с начала пандемии выздоровело 120 269 пациентов.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 42, всего – 123 598. Умер 1 человек, число летальных случаев с начала периода увеличилось до 1917.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 40338/35
- Великие Луки - 18106/0
- Бежаницкий район - 1572/0
- Великолукский район - 2836/1
- Гдовский район - 2168/0
- Дедовичский район - 3036/0
- Дновский район - 977/0
- Красногородский район - 1112/0
- Куньинский район - 1041/0
- Локнянский район - 1187/0
- Невельский район - 5556/2
- Новоржевский район - 1330/0
- Новосокольнический район - 3277/0
- Опочецкий район - 3771/0
- Островский район - 6041/2
- Палкинский район - 1243/0
- Печорский район - 2899/0
- Плюсский район - 1939/0
- Порховский район - 4485/1
- Псковский район - 9627/0
- Пустошкинский район - 1540/0
- Пушкиногорский район - 1754/0
- Пыталовский район - 1903/0
- Себежский район - 2973/0
- Стругокрасненский район - 2096/0
- Усвятский район - 745/1
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46