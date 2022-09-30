Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО

Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в лесу вблизи деревни Коньково Новоржевского района. О своей находке в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила подписчица.
Фото: Надежда Григорьева / «ВКонтакте»
«Мы тоже сегодня побывали в лесу. Первый раз в жизни увидела ведьмин круг», - написала женщина.
Округлую грибную поляну в лесу обнаружили и другая любительница тихой охоты. Женщина насчитала там порядка 20 грибов.
Видео: Галина Семенова / «ВКонтакте»
Ранее сообщалось, что в лесу Псковской области обнаружили ведьмин круг из мухоморов.
Согласно легендам и поверьям, на таких местах эльфы или лесные духи водили хороводы и утаптывали кругами землю, а к утру по краям вырастали грибы.
Как сообщают открытые источники, сейчас такое природное явление хорошо изучено. Ведьмины круги - круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, которые образуют грибы. В благоприятных условиях грибница может расти радиально, образуя круглую форму. При этом она отмирает в середине. Грибы вырастают по краям. Они поглощают питательные вещества из почвы. В центре участка грибница высыхает и погибает растительность, остается пустой круглый участок.
Ведьмины круги чаще образуются ядовитыми и несъедобными грибами, поскольку сбор съедобных нарушает равномерный рост грибницы.