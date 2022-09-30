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Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО

Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в лесу вблизи деревни Коньково Новоржевского района. О своей находке в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила подписчица.

Фото: Надежда Григорьева / «ВКонтакте»

«Мы тоже сегодня побывали в лесу. Первый раз в жизни увидела ведьмин круг», - написала женщина.

Округлую грибную поляну в лесу обнаружили и другая любительница тихой охоты. Женщина насчитала там порядка 20 грибов.

Видео: Галина Семенова / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в лесу Псковской области обнаружили ведьмин круг из мухоморов.

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