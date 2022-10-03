Общество

В островскую колонию пригласили родственников осужденных

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области, расположенной в Островском районе, состоялся день открытых дверей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России, в учреждение пригласили родственников осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники учреждения провели с прибывшими родственниками инструктаж по порядку посещения и недопущению проноса запрещенных предметов, а также рассказали о плане проведения мероприятия и маршрут передвижения.

После небольшой экскурсии по основным объектам в столовой исправительного учреждения организовали встречу. Там осужденные пообщались со своими близкими в неформальной обстановке.

«Такие встречи являются отличным психологическим стимулом для любого человека, находящегося в местах лишения свободы, поскольку это очень важный аспект в исправлении и воспитательной работе», - отметили в ведомстве.