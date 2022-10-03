Псковским учителям и воспитателям вручили награды за добросовестный труд

Торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и Дню учителя, прошло сегодня, 3 октября, в Псковском городском культурном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На празднике присутствовали учителя и воспитатели псковских учебных заведений. Перед работниками сферы образования выступил глава администрации города Пскова Борис Елкин.
Он выразил признательность учителям и воспитателям, а также вручил работникам образования награды «За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования».
Кроме того, учителя и воспитатели получили знаки отличия министерства просвещения РФ «Отличник просвещения».
Торжественное мероприятие посетил и заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.
«Сегодня мы отмечаем два очень важных праздника, я бы сказал даже "системообразующих праздника". Вот уже практически год, как мы вместе двигаемся рука об руку, плечом к плечу в одном направлении. Я вижу, с каким огромный объемом совершенно сложнейших задач вы справляетесь, и справляетесь успешно. Именно вы являетесь тем столпом, благодаря которому Россия сейчас является той страной, которая бросает вызов, может быть, даже порядку мироздания», – отметил Алексей Несмашный.
Он вручил воспитателям и учителям награды «За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования».
Также в рамках праздника в псковском ГКЦ прошел концерт с участием местных творческих коллективов, в том числе представителей учебных учреждений.
Напомним, День работников дошкольного образования отмечают 27 сентября, День учителя - 5 октября.