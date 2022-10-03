Общество

Псковским учителям и воспитателям вручили награды за добросовестный труд

Торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и Дню учителя, прошло сегодня, 3 октября, в Псковском городском культурном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На празднике присутствовали учителя и воспитатели псковских учебных заведений. Перед работниками сферы образования выступил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Мы отмечаем два праздника: это День работников дошкольного образования и, конечно, День учителя. Все вы важны, все вы нам нужны. Именно вы вкладываете в детей то, что не успевают или не могут вложить родители. Вы большую часть времени проводите с нашими детьми. И, конечно, и для нас, и для них это очень важно. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. Она, действительно, достойна уважения, достойна высоких оценок», – обратился к присутствующим Борис Елкин.

Он выразил признательность учителям и воспитателям, а также вручил работникам образования награды «За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования».

Кроме того, учителя и воспитатели получили знаки отличия министерства просвещения РФ «Отличник просвещения».

Торжественное мероприятие посетил и заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Сегодня мы отмечаем два очень важных праздника, я бы сказал даже "системообразующих праздника". Вот уже практически год, как мы вместе двигаемся рука об руку, плечом к плечу в одном направлении. Я вижу, с каким огромный объемом совершенно сложнейших задач вы справляетесь, и справляетесь успешно. Именно вы являетесь тем столпом, благодаря которому Россия сейчас является той страной, которая бросает вызов, может быть, даже порядку мироздания», – отметил Алексей Несмашный.

Он вручил воспитателям и учителям награды «За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования».

Также в рамках праздника в псковском ГКЦ прошел концерт с участием местных творческих коллективов, в том числе представителей учебных учреждений.

Напомним, День работников дошкольного образования отмечают 27 сентября, День учителя - 5 октября.