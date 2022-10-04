Общество

Спрос на удаленную работу в СЗФО может увеличиться на фоне мобилизации – аналитики

Спрос на удаленную работу у трудящихся жителей СЗФО так и не упал, а не фоне частичной мобилизации может, наоборот, даже вырасти. Об этом свидетельствуют данные нового исследования онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Оно показало, что 9% трудящихся из регионов Северо-Запада и до пандемии работали удаленно. Ещё 6% продолжают трудиться на дистанте. 3% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 9% окончательно вернулись в офис, а 13% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 60% трудящихся региона признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

«Между тем российские работодатели постепенно возвращают удаленку для сотрудников на фоне частичной мобилизации. Предполагаю, что таким образом бизнес пытается защитить свой штат от мобилизации, а себя - от штрафов со стороны властей. По нашим данным еще до объявления частичной мобилизации 3% трудящихся в СЗФО работали в гибридном режиме и проводили в офисе всего пару дней в неделю. Вероятно, кампания по вызову резервистов простимулирует и без того высокую популярность дистанционного формата работы. Сейчас люди преимущественно ищут позиции, которые позволяют работать удаленно» - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

По ее словам только за последние две недели в регионах СЗФО было опубликовано более 3 000 вакансий с постоянной работой дистанционно. Это уже на 15% больше, чем в начале сентября, то есть до начала мобилизации. Предполагается, что рост удаленки в предложениях работодателей будет как минимум на 20% до конца года. Она также добавила, что соискатели из СФЗО тоже активизировались и разместили\обновили за последние две недели более 76 000 резюме, в которых указали, что хотят работать только на дистанте, это на 38% больше, чем в первые две недели сентября.

Такую активность соискателей подтверждают и данные опроса hh.ru: сегодня 51% соискателей из регионов СЗФО в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно. При этом ещё 46% местных респондентов планируют временно вернуться на удаленку до конца года.

Всего лишь 5% работников разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны. Еще 3% никогда и не любили работать удаленно, а 20%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство жителей СЗФО (60%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее. Среди основных преимуществ работы на удаленке люди называют: экономию времени и денег на дорогу (79%), больше времени на сон (38%), комфортная обстановка (34%), безопасность (19%), а также возможность подрабатывать (17%).