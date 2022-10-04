Общество

Шесть новых ТОСов появились в Пскове

Шесть новых территориальных общественных самоуправлений зарегистрировали в Пскове. Об этом на сессии городского парламента седьмого созыва, которая проходит сегодня, 4 октября, сообщил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня зарегистрировали еще шесть ТОСов. Механизм работы у них очень простой – это в первую очередь воля и желание жителей нашего города. В программе могут участвовать несколько домов, главное, чтобы люди нашли между собой согласие, понимание этой проблемы. Они хотят у себя видеть дополнительные детские и воркаут-площадки. У нас есть один пример, где ТОС создан одним подъездом. Если они выиграют конкурс, то смогут обустраивать свою территорию», – рассказал Александр Гончаренко.

Он также отметил, что депутатский корпус обучают тому, как организовать ТОС в своем округе.

«Есть депутаты, которые делают эту работу филигранно. Они создали рабочие группы, подобрали юристов, они помогают людям пройти путь подготовки документов. Это дело нужное, его необходимо развивать в Пскове», – подчеркнул председатель гордумы.

Ранее сообщалось, что для новых депутатов городского парламента организуют систему обучения, рассказывающую о работе в Псковской городской Думе.